В Архангельской области наградили лучших доноров

Звание почетного донора присваивается жителям страны, которые безвозмездно сдали кровь и ее компоненты не менее 40 разНесмотря на прогресс в области медицины, компоненты крови продолжают играть важную роль в оказании помощи пациентам.
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