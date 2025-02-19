Москалькова направила в ООН более 400 обращений о преступлениях ВСУ

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что в 2024 году направила более 400 обращений Верховному комиссару ООН по правам человека, касающихся преступлений, совершенных украинскими неонацистами против мирных жителей России.
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