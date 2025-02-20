Пятимесячный малыш едва не утонул в ванной в квартире на севере Петербурга. Купая сына, мама ненадолго отошла за полотенцем, а когда вернулась, увидела страшную картину.
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Пятимесячный малыш едва не утонул в ванной в квартире на севере Петербурга. Купая сына, мама ненадолго отошла за полотенцем, а когда вернулась, увидела страшную картину.