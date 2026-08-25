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Алексей Горшков: «Мы были приятно удивлены судейством на юниорском Гран-при. Судьи могли бы скооперироваться и представить совершенно иной итог»

Тренер Алексей Горшков оценил судейство на первом этапе Гран-при среди юниоров в Сиане, где победу одержали его ученики Мария Фефелова и Артем Валов.

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