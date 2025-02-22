Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Любовь приходит и уходит,     кушать хочется всегда...Вот так неожиданн...
  • Владимир Елкин
    Предупредить руководство Хайят Тахрир аш-Шам, что при очередной атаке наших войск Россия ударит ядерным оружием по их...Атакована русская...
  • Владимир Елкин
    Молодцы наши парни! Дали отпор армяшкам! Если армянам не нравится в России - валите к своему пашиняну! Нельзя оставля...Два русских парня...

Самомайдан. Насколько искренне желание Трампа снести Зе-режим

Самомайдан. Насколько искренне желание Трампа снести Зе-режим

Наблюдая за тем, как волны гнева нынешней американской администрации накатываются на некогда любимца бывших вашингтонских властей, невольно задаёшься вопросом, а насколько искренен Дональд Трамп в своём желании сместить с политической арены одного из тех, кто мешает скорейшему установлению мира на Украине? И не является ли всё, что мы видим сегодня, всего лишь проявлением уязвлённого самолюбия 47-го президента США, оскорблённого хамским поведением киевского выскочки? «Диктатором без выборов» назвал Дональд Трампа Владимира Зеленского, чем сразу же вызвал волну возмущения как в западной прессе, так и среди местных политиков, в том числе и американских.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх