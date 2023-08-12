Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Джамал Кэйн продолжит выступать за «Майами» на двустороннем контракте

«Майами» сохранил в составе форварда Джамала Кэйна (23 года, 201 см). Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, Кэйн принял квалификационное предложение будет выступать на двустороннем контракте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх