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Закон, порядок, государство

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Военнослужащим 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады, отличившимся в ходе выполнения боевых задач на Донецком направлении СВО, вручены государственные награды на передовой

Военнослужащим 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады, отличившимся в ходе выполнения боевых задач на Донецком направлении СВО, вручены государственные награды на передовой

Торжественная церемония награждения проходила в одном из районов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

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