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ВЕСТИ КРЫМ

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С 1 сентября в России вступает в силу ряд важных законодательных изменений

Женщин с детьми до трёх лет освободят от испытательного срока при приёме на работу — ранее эта норма действовала только для мам детей до полутора лет.

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