Турнир для новичков провели кикбоксеры в Уссурийске

Турнир для новичков провели кикбоксеры в Уссурийске

В спорткомплексе "Дружба" прошло первенство Уссурийского городского округа по кикбоксингу в дисциплине лайт-контакт, посвящённое международному Дню защиты детей.

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