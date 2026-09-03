Весёлая забавная ферма: сказка для детей и малышей

Добро пожаловать на Забавную ферму, где петух Барон считает себя великим певцом, а обычное утро начинается с песни и весёлых приключений!Добро пожаловать на Забавную ферму, где петух Барон считает себя великим певцом, а обычное утро начинается с песни и весёлых приключений! На опушке старого смешанного леса, где березы шептались с вековыми дубами, а в густой траве прятались крупные капли росы, стоял необычный дом.