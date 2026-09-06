Фольклорное сердце Верхневолжья: в Тверской области пройдёт фестиваль «Святьё»

12 и 13 сентября в Тверской области пройдёт VIII открытый областной фольклорный фестиваль «Святьё». Организатором выступает Тверской областной Дом народного творчества при активном содействии администрации Кимрского муниципального округа — сообщает Министерство культуры Тверской области.
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