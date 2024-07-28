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Царьград

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"Даааа. Расчехлилась тётя по полной": Москальков отреагировал на восхищение Тарасовой открытием Олимпиады с извращенцами

"Даааа. Расчехлилась тётя по полной": Москальков отреагировал на восхищение Тарасовой открытием Олимпиады с извращенцами

Тренер Татьяна Тарасова назвала прекрасным открытие Олимпийских игр в Париже с извращенцами. По её мнению, любая страна, которая отвечает за организацию соревнований, делает максимум для того, чтобы всё прошло отлично.

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Комментарии
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НХ
Наталья Хроменкова
Нет слов!!! Зато знаем ее мнение не только об Олимпиаде, а и о нашей стране, спорте и всего, что сейчас происходит... Западенка!!! Ее папа надрал бы ей задницу. Это ведь эти люди чуть не просрали нашу страну...!!!
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1 час.
ЛН
Лариса Николаева
Она всегда была дурой, просто вы не сталкивались!
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1 час.
НК
Наталья Котельникова
Да она больна и изголяется сидя в своей коляске над нами. Злость рвёт её на части, поэтому и заявила всякую херню, ей нужно чтобы о ней вспомнили. Сейчас смотрите эта дура старая с Паркинсона и Альцгеймера выступит и заявит, что не писал, не говорила, взломали и я не я, дура не моя.
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28 мин.

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