"Даааа. Расчехлилась тётя по полной": Москальков отреагировал на восхищение Тарасовой открытием Олимпиады с извращенцами

Нет слов!!! Зато знаем ее мнение не только об Олимпиаде, а и о нашей стране, спорте и всего, что сейчас происходит... Западенка!!! Ее папа надрал бы ей задницу. Это ведь эти люди чуть не просрали нашу страну...!!!

НК

Наталья Котельникова

Да она больна и изголяется сидя в своей коляске над нами. Злость рвёт её на части, поэтому и заявила всякую херню, ей нужно чтобы о ней вспомнили. Сейчас смотрите эта дура старая с Паркинсона и Альцгеймера выступит и заявит, что не писал, не говорила, взломали и я не я, дура не моя.