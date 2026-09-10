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Царьград

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Боевики ВСУ подложили экс-комбату наркотики из-за конфликта

Боевики ВСУ подложили экс-комбату наркотики из-за конфликта

В Харькове задержан экс-комбат Александр Ширшин после подброса ему наркотиков боевиками 225-го "полка смерти" ВСУ.

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