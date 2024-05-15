В Самарской области ужесточат правила продажи алкоголя

Ограничения коснутся точек общественного питания.В Самарской губернской думе во время совещания комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информтехнологиям и связи доработали проект закона об ограничениях розничной продажи алкоголя.
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