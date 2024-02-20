МИД России: релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах

Релоканты с антироссийской позицией, проживающие за рубежом, будут привлечены к ответственности в случае совершения провокаций в ходе выборов президента, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович.
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