МИД России: релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах

Релоканты с антироссийской позицией, проживающие за рубежом, будут привлечены к ответственности в случае совершения провокаций в ходе выборов президента, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович.