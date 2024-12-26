Польша перебрасывает воздушно-десантную бригаду к границе с Беларусью Польские источники сообщили о перемещении 6-й воздушно-десантной бригады имени Сосабовского к границе с Беларусью.
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Польша перебрасывает воздушно-десантную бригаду к границе с Беларусью Польские источники сообщили о перемещении 6-й воздушно-десантной бригады имени Сосабовского к границе с Беларусью.
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