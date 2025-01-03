Механизированная 155-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую совсем недавно сформировали и укомплектовали военной техникой, начала распадаться еще до того, как прибыла на линию фронта под Красноармейском (украинское название — Покровск).
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