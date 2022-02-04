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Экс-форвард «Кайрата» Эсеола – Алипу: «Ты самый сильный ЦЗ в СНГ! Мы все за тебя!»

Экс-форвард «Кайрата» Эсеола – Алипу: «Ты самый сильный ЦЗ в СНГ! Мы все за тебя!»

Экс-форвард «Кайрата» Адеринсола Эсеола поддержал Нуралы Алипа, проходящего просмотр в «Зените». «Ты самый сильный ЦЗ в СНГ! Мы все за тебя!», – написал украинский нападающий в сторис инстаграма.

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