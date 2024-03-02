Документы на новое жилье и ордены Мужества вручили участникам спецоперации в ВМА Кирова

Заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил военнослужащим-участникам спецоперации госнаграды, сертификаты об окончании курса дополнительного образования, воинские звания и ордена «Мужества» в реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе «Военно-медицинской академии имени Кирова».
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