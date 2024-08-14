"Участие Дюмина в КТО уже очевидно": Политолог указал на важную деталь, которую многие упустили из виду

Ситуация на Курском фронте напряжённая, но не менее остро обстоят дела в политических кругах. Объявлен режим КТО, и уже предположительно известно, кто должен его возглавить, - прозвучала известная фамилия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии