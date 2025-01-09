Трамп опубликовал новую карту США с Канадой и Гренландией

Когда Трамп не говорит о территориальных притязаниях открыто, он намекает на них.Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал карту США с Канадой и Гренландией в составе — все три территории окрашены в цвета американского флага.
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