Депутат ГД Ивлев назвал вызовом появление самолетов НАТО в Черном море

Появление самолетов стран Североатлантического альянса над территорией Чёрного моря представляет собой вызов Москве, считает депутат Государственной Думы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии