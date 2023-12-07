Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвёл политические итоги 2023 года

В Новосибирской области прошла 42-я конференция регионального отделения партии "Единая Россия".Глава Новосибирской области и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Травников подвёл политические итоги 2023 года на 42-й партийной конференции.
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