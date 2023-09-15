Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа выполнили боевую задачу по уничтожению опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении

Удар выполнялся осколочно-фугасным типом снарядов, позволяющим эффективно поражать площадные цели, живую силу, а также уничтожать легкие укрепления противника.
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