Потепление следует: рынок прогнозирует снижение ключевой не раньше лета

Центробанк начнет снижать ключевую ближе к июню 2025 года, следует из консенсус-прогноза «Известий». Аналитики ухудшили свои ожидания — раньше предполагалось, что цикл смягчения может начаться уже в I квартале.
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