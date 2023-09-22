Военное обозрение

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Зеленский пообещал «освободить» Бахмут и ещё два города, которые отказался называть

Зеленский пообещал «освободить» Бахмут и ещё два города, которые отказался называть

Глава киевского режима продолжает раздавать обещания касательно текущего контрнаступления. Очевидно, что на фоне крупного провала, Зеленский пытается любой ценой сохранить текущую поддержку Запада, где многие уже сомневаются в ее целесообразности.

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