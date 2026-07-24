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Порядок, государство

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Такого Запад не ожидал. Нефтегазовые доходы России выросли на 60%

Такого Запад не ожидал. Нефтегазовые доходы России выросли на 60%

Доходы России от продажи нефти и газа выросли в июле на 60%, сообщает Reuters. По данным агентства, это произошло благодаря росту мировых цен на нефть и увеличению поступлений от налога на прибыль при добыче нефти.

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