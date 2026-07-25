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Царьград

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Ларису Долину освистали в Белоруссии. Там плохое поведение не терпят

Ларису Долину освистали в Белоруссии. Там плохое поведение не терпят

Лариса Долина появилась на открытии "Славянского базара" в Витебске - и, судя по реакции зрителей, далеко не все были готовы встретить её бурными овациями.

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