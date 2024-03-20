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Парламентская газета

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Метелев попросил Минобрнауки организовать детские комнаты в вузах

Метелев попросил Минобрнауки организовать детские комнаты в вузах

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова рассмотреть возможность организаций в высших учебных заведениях детских комнат, в которых студенты-родители смогли бы оставлять своих детей под присмотром специального персонала на время занятий.

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