Метелев попросил Минобрнауки организовать детские комнаты в вузах

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова рассмотреть возможность организаций в высших учебных заведениях детских комнат, в которых студенты-родители смогли бы оставлять своих детей под присмотром специального персонала на время занятий.