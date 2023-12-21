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Сопредседателями избирательного штаба Путина стали Машков, Лысенко и Жога

Сопредседателями избирательного штаба Путина стали Машков, Лысенко и Жога

Художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков, главный врач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, а также герой ДНР Артем Жога стали сопредседателями штаба Владимира Путина на выборах 2024 года.

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