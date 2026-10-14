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Аргументы и Факты

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NASA: исследующий Марс робот побил рекорд по преодолённому пути

NASA: исследующий Марс робот побил рекорд по преодолённому пути

Робот «Персеверанс» (Perseverance), который находится с миссией на Марсе, за 5,5 года преодолел 45,22 километра, что является рекордом по поездкам, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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