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На Средний Урал идут сильные снегопады

На Средний Урал идут сильные снегопады

Свердловские спасатели выпустили предупреждение об ухудшении погоды. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, в воскресенье, 18 декабря, в регионе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, гололед, налипание мокрого снега на провода.

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