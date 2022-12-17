На Средний Урал идут сильные снегопады

Свердловские спасатели выпустили предупреждение об ухудшении погоды. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, в воскресенье, 18 декабря, в регионе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, гололед, налипание мокрого снега на провода.