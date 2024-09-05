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Капитан 1 ранга Дандыкин раскрыл смысл посещения Путиным корвета «Резкий»

Капитан 1 ранга Дандыкин раскрыл смысл посещения Путиным корвета «Резкий»

1,3K прочтений Вчера «Это возьмут на заметку не только американцы, но и японцы, и южнокорейцы» Президент Владимир Путин посетил во Владивостоке пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

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