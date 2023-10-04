ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • настася
    Это ж как ху@к нужно любить, чтоб ребенком жертвовать... Шмара.В Сочи мужчина до...
  • Сергей Матвеенко
    Не будет и на Том Свете прощения жестокому и кровавому убийце русских людей, Ельцину - исчадию ада!Госпереворот-93: ...
  • Slon Rostova
    На лицо прекрасно спланированная и проведённая спец. операция  служб США и Британии . Ельцын присягнул на верность и ...Госпереворот-93: ...

ФАС возбудила дело на производителей цемента на Кубани: слишком быстрый рост цен

ФАС возбудила дело на производителей цемента на Кубани: слишком быстрый рост цен

Сведения поступили в рамках проведения мониторинга цен на стройматериалы. Как сообщали в ФАС, после проведения анализа выявлен факт повышение цены на сумму, превышающую фактический уровень необходимых расходов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх