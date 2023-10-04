ФАС возбудила дело на производителей цемента на Кубани: слишком быстрый рост цен

Сведения поступили в рамках проведения мониторинга цен на стройматериалы. Как сообщали в ФАС, после проведения анализа выявлен факт повышение цены на сумму, превышающую фактический уровень необходимых расходов.
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