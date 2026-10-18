Не все поклонники знаменитого русского военного стратега Александра Свечина делают акцент на то, что его концепция затяжной войны «на истощение» не только строится на сильной экономической и социальной крепости в тылу, но и подразумевает активное разрушение экономики противника.
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