Генпрокуратура расширит блокировку контента. Совместно с Минцифры и Роскомнадзором

Генпрокуратура совместно с профильными ведомствами готовит законопроект, расширяющий технические возможности блокировки противоправного контентаКак сообщает ТАСС, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко отметила, что на законодательном уровне необходимо предусмотреть требование к деятельности лиц, осуществляющих производство и распространение общественно значимого контента.
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