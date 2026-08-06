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Почти треть из топ-100 участников конкурса «Музыка Гордых» представляют Москву

Почти треть из топ-100 участников конкурса «Музыка Гордых» представляют Москву

Экспертный совет, в состав которого вошли признанные деятели культуры и музыкальной индустрии, завершил масштабную работу по изучению заявок и сформировал шорт-лист из 100 лучших вокалистов и коллективов.

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