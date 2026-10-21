Если бы не помощь США и администрации президента Дональда Трампа, Украины как суверенного государства не существовало бы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио индийским журналистам.
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