«Я рад за команду». Фернандо Алонсо отметил прогресс Aston Martin

«Я рад за команду». Фернандо Алонсо отметил прогресс Aston MartinAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо остался доволен пятым местом в квалификации Гран При Японии и отметил прогресс Aston Martin.
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