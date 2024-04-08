Результаты опроса https://t.me/boris_rozhin/119374 на канале на тему отношения участия в Олимпиаде "нейтральных спортсменов".
Нейтральная олимпиада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
какая олимпиада? В париже враг!
Ответить
20 час.
Улена
Именно потому, что все предыдущие годы мы шли на все уступки ради того, чтоб спортивные функционеры не потеряли теплые доходные места с заграничными поездками, они так и обнаглели. Дальше еще что-нибудь похлеще придумают.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии