Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olegus
    Вина творческой интеллигенции перед народом колоссальна: все последние двадцать лет, пока страна с огромным трудом во...И о культуре
  • ВераВерная
    Страна давно живет в двух параллельных реальностях. В одной - идёт СВО, нам красиво рассказывают о героях, призывая к...И о культуре
  • Владимир
    Полная фикция не заслуживающая внимания. С нашей стороны- сила, силу ломит. И никакие конференции этого не изменят!!!!Точная дата прове...

Нейтральная олимпиада

Нейтральная олимпиада

Результаты опроса https://t.me/boris_rozhin/119374 на канале на тему отношения участия в Олимпиаде "нейтральных спортсменов".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
какая олимпиада? В париже враг!
Ответить
20 час.
Улена
Именно потому, что все предыдущие годы мы шли на все уступки ради того, чтоб спортивные функционеры не потеряли теплые доходные места с заграничными поездками, они так и обнаглели. Дальше еще что-нибудь похлеще придумают.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх