Т-80БВМ против Leopard: в США рассказали о превосходстве российского танка над немецким Ирэн ОрлонскаяПо информации, опубликованной в американском издании Military Watch Magazine, модернизированные российские танки Т-80БВМ, которые были введены на вооружение в российской армии, продемонстрировали свою уникальность и превосходство в сравнении с немецкими танками Leopard в районе СВО.