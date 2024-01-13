Т-80БВМ против Leopard: в США рассказали о превосходстве российского танка над немецким Ирэн ОрлонскаяПо информации, опубликованной в американском издании Military Watch Magazine, модернизированные российские танки Т-80БВМ, которые были введены на вооружение в российской армии, продемонстрировали свою уникальность и превосходство в сравнении с немецкими танками Leopard в районе СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии