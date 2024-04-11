Защита трудовых и социально-экономических прав работников: профсоюзный прием пройдет 18 апреля.

18 апреля будет осуществляться профсоюзный правовой прием граждан по вопросам, связанным с разъяснением норм трудового законодательства, защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов работников организаций Бобруйского района.
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