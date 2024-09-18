Зарплаты россиян в ближайшие четыре года вырастут больше чем на треть

В Минэке прогнозируют, что в 2027 году средняя заработная плата в России превысит 119 тысяч рублей Среднемесячные номинальные зарплаты россиян за четыре года вырастут на 35% до вычета НДФЛ и с учетом премий и надбавок, пишут "Ведомости" со ссылкой на прогноз Минэка.