Жители поселка Карелии просят приостановить расчеты за электроэнергию

По мнению жильцов индивидуальных домов, в Карелии необходим моратория на расчеты за электроэнергию по новым тарифам Счет жительницы послека Тиурула Юлии Алиевой за потребленную электроэнергию от поставщика «ТНС-Энерго-Карелия» за январь 2025 года составил 54 тысячи 842 рубля 05 копеек.