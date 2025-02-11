Жители поселка Карелии просят приостановить расчеты за электроэнергию

По мнению жильцов индивидуальных домов, в Карелии необходим моратория на расчеты за электроэнергию по новым тарифам Счет жительницы послека Тиурула Юлии Алиевой за потребленную электроэнергию от поставщика «ТНС-Энерго-Карелия» за январь 2025 года составил 54 тысячи 842 рубля 05 копеек.
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