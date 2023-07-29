Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами

Об этом говорится в заявлении федерации в соцсети. Также украинским шахматистам следует избегать совместных фото и видеосъемок с россиянами и белорусами, не общаться с участниками из этих стран, если это не предусмотрено правилами; не совершать действий, которые могут повредить имиджу Украины.
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