Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами

Об этом говорится в заявлении федерации в соцсети. Также украинским шахматистам следует избегать совместных фото и видеосъемок с россиянами и белорусами, не общаться с участниками из этих стран, если это не предусмотрено правилами; не совершать действий, которые могут повредить имиджу Украины.