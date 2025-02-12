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Депутат Леонов попросил главу МВД взять под контроль дело о ДТП в Белгороде

Депутат Леонов попросил главу МВД взять под контроль дело о ДТП в Белгороде

Председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обращение с просьбой взять расследование гибели двух фельдшеров в Белгороде под личный контроль.

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