Депутат Леонов попросил главу МВД взять под контроль дело о ДТП в Белгороде

Председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обращение с просьбой взять расследование гибели двух фельдшеров в Белгороде под личный контроль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии