Малофеев развенчал распространённый миф о святых Петре и Февронии, дав наказ каждому русскому

В День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню Святых благоверных Князя Петра и Княгини Февронии Муромских учредитель Царьграда Константин Малофеев развенчал один из распространённых мифов о них, дав наказ каждому русскому: "Если все русские люди не последуют их примеру, у нас просто не станет будущего, основой которого является многодетность".
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