Украинцы возвращаются на освобожденные территории из-за отсутствия в них «украинства» – иноагент Муждабаев

Украинцы возвращаются на освобожденные территории из-за отсутствия в них «украинства» – иноагент МуждабаевТак ведущий крымскотатарского телеканала ATR прокомментировал новость о том, что треть уехавших из Мариуполя жителей вернулись назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии