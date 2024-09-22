Старгородский лев Киса Воробьянинов и борьба с имперским прошлым

Старгородский лев Киса Воробьянинов и борьба с имперским прошлымКак известно, признание тёщи Клавдии Ивановны Петуховой сподвигло заведующего столом регистрации смертей и браков в загсе города N Ипполита Матвеевича (Кису) Воробьянинова вспомнить, что он - "старгородский лев", и направиться в родной город, захватив в рамках необходимой кон.