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Царьград

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В Екатеринбурге расследуют загадочное исчезновение двух школьниц

В Екатеринбурге расследуют загадочное исчезновение двух школьниц

Девушки пропали при странных обстоятельствах, а потом были найдены без сознания.В Екатеринбурге расследуют загадочное исчезновение двух 16-летних студенток.

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